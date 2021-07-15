15 Temmuz darbe girişimi, istiklalin sembolü Türk bayrağıyla anlatılıyor - Son Dakika

15 Temmuz darbe girişimi, istiklalin sembolü Türk bayrağıyla anlatılıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 5 yıl geçti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı destansı halk mücadelesinin üzerinden 5 yıl geçti. Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına video hazırlandı. Videoda, 15 Temmuz darbe girişimine karşı kazanılan zafer, istiklalin sembolü Türk bayrağıyla anlatıldı. Çamlıca Tepesi'ne yerleştirilen ve 111 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun bayrak direğine asılı Türk bayrağı farklı perspektiflerle görüntülendi. Videoda ayrıca o gece yaşanan hadiselerin sesleri arka planda yer alırken, halkın mücadelesi ve zaferi bayrağın dalgalanmaya devam etmesiyle gösteriliyor. İstanbul'un birçok noktasından görülebilen Türk bayrağını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan göndere çekmişti.

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