Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere...
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15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere...

3 dakika önce

15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, 44 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

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15 Temmuz Darbe Girişimi'nde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, 44 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:52 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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