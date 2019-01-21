15 Temmuz Darbe Girişimi'nin Komuta Merkezi Olan Akıncı Üssü Davasında Esas Hakkındaki Mütalaasını...
59 dakika önce
IHAAW152619-ASA/21-01-2019- 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin komuta merkezi olan Akıncı Üssü davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini ve darbe girişiminin anayasayı ihlal suçunu oluşturduğunu belirtti.
IHAAW152619-ASA/21-01-2019
- 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin komuta merkezi olan Akıncı Üssü davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini ve darbe girişiminin anayasayı ihlal suçunu oluşturduğunu belirtti. 21.01.2019 15: 26: 19 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:32 Kaynak: İHA
Kadın Kılığına Girip Dilenen Şahıs, Kameralara Yakalandı
Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı
Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Çevredekiler Linç Etmek İstedi
Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu