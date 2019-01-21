Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin Komuta Merkezi Olan Akıncı Üssü Davasında Esas Hakkındaki Mütalaasını...

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin Komuta Merkezi Olan Akıncı Üssü Davasında Esas Hakkındaki Mütalaasını...

59 dakika önce

IHAAW152619-ASA/21-01-2019- 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin komuta merkezi olan Akıncı Üssü davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini ve darbe girişiminin anayasayı ihlal suçunu oluşturduğunu belirtti.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin Komuta Merkezi Olan Akıncı Üssü Davasında Esas Hakkındaki Mütalaasını..., System.String[]
IHAAW152619-ASA/21-01-2019

- 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin komuta merkezi olan Akıncı Üssü davasında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini ve darbe girişiminin anayasayı ihlal suçunu oluşturduğunu belirtti. 21.01.2019 15: 26: 19 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:32 Kaynak: İHA

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