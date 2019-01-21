15 Temmuz Darbe Girişimi Sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağını Bombalayan F-16 Pilotu...
1 saat önce
IHAAW161044-ASA/21-01-2019- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kavşağını bombalayan F-16 pilotu sanık Müslim Macit'in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.
IHAAW161044-ASA/21-01-2019
- 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
kavşağını bombalayan F-16 pilotu sanık Müslim Macit'in 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 21.01.2019 16: 10: 44 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:16 Kaynak: İHA
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