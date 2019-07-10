Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda yaşananlara ilişkin davada...
Son Dakika Güncel Haber

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda yaşananlara ilişkin davada...

1 saat önce

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda yaşananlara ilişkin davada karar açıklandı.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda yaşananlara ilişkin davada..., System.String[]
Etimesgut, Güncel
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda yaşananlara ilişkin davada karar açıklandı. 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 25 sanığa da müebbet hapis cezası verildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anayasa Mahkemesinden, "Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi" kararı Zırhlı Birlikler davasında karar: 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kendisiyle ilgili yazıya sert tepki: Suç duyurusunda bulunacağım Ekrem İmamoğlu'ndan Ali İsmail Korkmaz paylaşımı: Rahat uyu güzel çocuk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 13:01:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulunda yaşananlara ilişkin davada...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]