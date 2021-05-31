15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan caddelerde düzenleme çalışması başladı - Son Dakika

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan caddelerde düzenleme çalışması başladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, güvenlik gerekçesiyle tek yönlü olarak kapatılan yol ve kavşağın tekrardan trafiğe açılması için çalışmalar başladı.

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası, yol güzergahında ilçe kaymakamlığı ve Emniyet Müdürlüğü binalarının bulunduğu Atatürk Bulvar ile 15 Temmuz Caddeleri kısmi olarak trafiğe kapatıldı. Beton bariyerlerin konulduğu yolda, trafik aksamalarına da neden oluyordu.

Bölge esnafının da tepkisini çeken beton bariyerler, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın girişimiyle yapılan görüşmelerin ardından bulvar ve cadde de yeniden düzenleme başladı. Siverek Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı iş birliğince yapılan çalışma kapsamında bulvar ve cadde yeniden trafiğe açılacak. 15 Temmuz Demokrasi Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla daha estetik bir görünüme kavuşacak olan kavşak aynı zamanda trafiğin de büyük oranda rahatlamasına yardımcı olacak. Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaş ve esnaflardan gelen taleplerin imkanlar ölçüsünde çözüme kavuşturulduğu vurgulandı. Cadde esnaflarından Gürsel Yiğiter, "2016 yılından beri, hain darbe girişiminden sonra caddemiz trafiğe kapatıldı. O günden bu güne kadar cadde kısmi olarak açılmasına rağmen, tamamen açılmamıştı ve biz esnafları mağdur ediyordu. Biz esnaf olarak gerekli tüm birimlere müracaat ederek, caddenin açılması talebinde bulunduk. Sağ olsun Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Belediyemiz işbirliğiyle şuan ki kapalı olan caddemiz açılıyor. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Cadde esnaflarından Ahmet Selaniş'te, "Caddemiz 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kapatıldı, esnaf olarak çok mağdur olduk, Valiliğe, Kaymakamlığa, Belediye'ye gittik ve çok şükür sonunda caddemiz açılıyor, herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.