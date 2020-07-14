15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ konferansta ele alındı - Son Dakika

15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ konferansta ele alındı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ), "15 Temmuz: O Gece Yaşananlar" konulu konferans düzenlendi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ), "15 Temmuz: O Gece Yaşananlar" konulu konferans düzenlendi.

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Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı (RUSEN) Prof. Dr. Salih Yılmaz, konferansta yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devşirilmesine Soğuk Savaş döneminde başlandığını söyledi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi de olan Yılmaz, örgütün asıl amacının paralel devlet kurmak olduğuna işaret ederek, süreçle ilgili bilgi verdi.

Yılmaz, Cumhuriyet tarihine bakıldığında darbelerin altında her zaman dış müdahale olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunu ya din üzerinden sağlıyor ya da bunlar dine karşı diye yapıyor. Bunların hepsi Batı tarzı demokrasilerin kendi taraftarı ülkeleri kontrol altında tutabilmek için yürüttüğü ana politikalardır.

Bu örgüt öyle bir örgüt ki tamamıyla kılık değiştirebilir. Amaca giden her yol bunlar için mübah. Haram, günah ve sevap kavramı tamamıyla karmaşıklaşmış. Ama dışarıdan baktığında, halka görüntüleri tamamıyla saf, temiz..."

"Bu dini bir örgüt değil, tamamıyla bir istihbarat örgütü"

Gerçekten pişman olmuş bir FETÖ'cü görmediğini dile getiren Yılmaz, "O kadar bağlılık oluşmuş ki robotlaşmışlar artık. Ne tür günah işlerse işlesinler bu devleti yıkmakla ya da AK Parti'ye zarar vermekle cennete gideceklerini düşünüyorlar. Sapkın bir düşünce tarzı oluşmuş. Bunu 15 Temmuz öncesinde görebildik mi? 17-25 Aralık öncesinde bunları kimse görememişti. Bu dini bir örgüt değil, tamamıyla bir istihbarat örgütü. Bunun üzerine çalışmış ve yoğunlaşmış bir örgüt." ifadelerini kullandı.

Zonguldak, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ konferansta ele alındı - Son Dakika
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