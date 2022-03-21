15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava ertelendi - Son Dakika
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15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava ertelendi

21.03.2022 14:31

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılanmasına devam edildi.

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi" ile "Gezi Parkı olayları"na ilişkin iddialar kapsamında yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yaptı.

Tutuksuz sanık Can Atalay, mütalaaya karşı beyan vermeden önce usule ilişkin söyleyecekleri olduğunu belirtti.

Yargılamayı uzatmadıklarını, Gezi'yi savunmaya devam edeceklerini dile getiren Atalay, "Bir düğmeye basıldı, Gezi davası bozuldu. Bir düğmeye basıldı, Yargıtay 16. Ceza Dairesi kendi dosyasında bulunmayan, Gezi'yle değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Çarşı davasını bozdu. 30. Ağır Ceza Mahkemesi alelacele dosyayı size gönderdi. Bir üyenizin şerhiyle dosyalar birleştirildi, bir düğmeye basıldı, esas hakkında mütalaa açıklandı. İstinaf kararı gerekleri yerine getirilmeden nasıl hükme gidiyorsunuz? Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararı ne oldu?" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatları ise kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulunarak, bazı tanıkların dinlenilmesini ve delillerin getirtilerek incelenmesini istedi.

"Casusluk suçundan tutuklanmam hukuk dışı"

Tutukluluğa dair talebi sorulan Osman Kavala, beraat etmesinin ardından 2 senedir tutuklu olduğunu belirterek, "Önce resen tahliye edilmiş olduğum 15 Temmuz'dan, sonra da casusluk suçlamasından tutuklandım. Casusluk suçlaması ve Henri Barkey ile görüşmeye dair herhangi bir somut bilgi, belge ortaya konmadı. Mütalaada casusluk suçlamasından bahsedilmediği gibi benim casusluk suçundan tutuklu bulunmamın hukuk dışı olduğu tamamen aleni hale gelmiştir." dedi.

Kavala'nın avukatlarından İlkan Koyuncu, deliller toplanmadan mütalaa verildiğini öne sürerek, "Müvekkil casusluk suçlamasıyla 2 senedir tutuklu olmasına rağmen iddia makamı mütalaasında Kavala'nın casusluktan cezalandırılmasını da beraatini de isteyememiştir. Casusluk suçlaması başka bir suça unsur da yapılmamıştır." diye konuştu.

Avukat beyanlarının alınmasının ardından duruşmaya kısa bir ara verildi.

Ara sonrası yeniden toplanan heyet, oy çokluğuyla sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Bir üye hakim, tutukluluk devam kararına muhalefet şerhi koydu.

Avukatların "kovuşturmanın genişletilmesi" taleplerini yargılamaya bir yenilik katmayacağı gerekçesiyle reddeden heyet, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmaları için sanıklar ve avukatlarına son kez süre verdi.

Heyet, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine hükmederek, duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava ertelendi
15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava ertelendi
15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava ertelendi

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15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava Gezi Parkı davasında Kavala'nın tutukluluğunun devamına hükmedildi Gezi Parkı davasında Kavala'nın tutukluluğunun devamına hükmedildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava ertelendi - Son Dakika
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