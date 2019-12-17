15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanına hakaret eden sanığa ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanına hakaret eden sanığa ceza - Son Dakika

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanına hakaret eden sanığa ceza

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkışmaya karşı halkı sokağa çağırması üzerine sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Cem Kurt, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanına hakaret eden sanığa ceza, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kalkışmaya karşı halkı sokağa çağırması üzerine sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Cem Kurt, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Büyükçekmece 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Cem Kurt ve avukatı katıldı.

Duruşmada hakim, sanık ve avukatının son sözlerinin ardından davayı karara bağladı. Sanığı "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptıran hakim, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak eylemi alenen gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezayı 1 yıl 2 aya çıkardı. Sanığın mahkemedeki olumlu davranışlarını dikkate alan hakim, cezayı 11 ay 20 güne indirdi.

Sanığın, daha önce bu suçtan mahkumiyetinin bulunmamasını, kişilik özelliklerini, duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulundurarak yeniden suç işlemeyeceği kanaati oluştuğunu belirten hakim, verilen ceza hükmünün açıklanmasının 5 yıllık denetim şartıyla geri bırakılmasına da karar verdi.

İddianameden

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Cem Kurt'un sosyal medya hesabında FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında paylaştığı yazıya yer verildi.

Söz konusu paylaşımda, kalkışmaya karşı halkı sokağa çağıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret suçunu işlediği belirtilen iddianamede, sanığın "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:16 Kaynak: AA
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