Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Darbe Girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını ve TBMM'yi Bombalayan F-16...

15 Temmuz Darbe Girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını ve TBMM'yi Bombalayan F-16...

1 saat önce

IHAAW161547-ASA/21-01-2019- 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını ve TBMM'yi bombalayan F-16 pilotu Uğur Uzunoğlu'nun 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

15 Temmuz Darbe Girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını ve TBMM'yi Bombalayan F-16..., System.String[]
IHAAW161547-ASA/21-01-2019

- 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığını ve TBMM'yi bombalayan F-16 pilotu Uğur Uzunoğlu'nun 45 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. 21.01.2019 16: 15: 47 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:21 Kaynak: İHA

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