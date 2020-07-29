15 Temmuz darbe girişiminde Kıbrıs'ta yaşananlara ilişkin davada karar açıklandı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kıbrıs'ta konuşlu Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kolordu Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 2'si tutuklu 10 sanıklı davada karar açıklandı. Mahkeme, 9 sanığı 2 yıl 2 ay 7 gün ile 15 yıl arasında değişen miktarlarda hapis cezasına çarptırırken, 1 sanığın ise beraatına karar verdi.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Davanın dünkü celsesinde sanık ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları alınmıştı. Mahkeme heyeti, bugünkü celsede sanıklar hakkındaki hükmünü açıkladı. Buna göre eski Albay Mehmet Yılmaz ve eski Yarbay Ersan Yağcı'ya "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er yıl hapis cezası verildi. Eski Yarbay Zafer Güvercin, eski Yüzbaşı Serkan Cesur ve eski Astsubay Hakan Alp de aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay hapse mahkum edildi.

Eski Yarbay Ali Metin Özer'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapsine karar verildi. Eski Astsubaylar Abdullah Sacid İnceoğlu ve Okan Bölükbaş aynı suçtan 6 yıl 3'er ay, eski Astsubay Serdal Ayhan ise 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Eski Albay Fahri Necmi Genç'in beraatına karar veren mahkeme, tutuklu sanıklar Yılmaz ve Yağcı'nın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

(Abdullah Sarica/İHA)