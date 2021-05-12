15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi - Son Dakika

15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi

12.05.2021 01:02

15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi Mardin'de görme engelli şehit annesinin özlemi vali eşi ile son buldu İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Mahmut Eşit'in Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve sağlık...

15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi

Mardin'de görme engelli şehit annesinin özlemi vali eşi ile son buldu

MARDİN - İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Mahmut Eşit'in Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve sağlık sorunları nedeniyle oğlunun kabrini ziyaret edemeyen şehit annesinin kabir ziyareti özlemi, Vali Mahmut Demirtaş'ın eşinin destekleriyle son buldu.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde motosiklet arkasında elinde Türk bayrağı taşıdığı anlarda Fetullahçı Terör Örgütü'nün saldırısı sonucu şehit olan Mahmut Eşit'in Derik ilçesinde yaşayan yatalak ve görme engelli annesi Berika Eşit sağlık sorunlarından dolayı oğlunun kabrini ziyaret edemiyordu. Durumdan haberdar olan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Derik ilçesine giderek şehit ailesini ziyaret etti. Demirtaş, şehidin emaneti olan ailesiyle bir süre sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi. Sağlık sorunlarından dolayı yürümekte güçlük çeken anne Berika Eşit'in Cevizpınar Mahallesi'ndeki Hıdran Mezarlığı'na götürülmesi için eve ambulans çağrılırken durumdan oldukça etkilenen Demirtaş, mezarlığa kadar şehit annesine destek olarak eşlik etti.

Ambulans ile mezarlığa gelebilen Eşit, burada Kürtçe ağıtlar yakarken bayram arifesinde oğluna olan hasretini dile getirerek "Onu yanımda hissediyorum" dedi.

"Bayram arifesinde mezarına geldim, kalk oğlum, kalk kuzum, annen sana kurban olsun, mekanın cennet olsun" diyen anne Eşit, "Allah valimizden ve kıymetli eşinden razı olsun, kendilerine güç kuvvet versin. Allah Devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerini kullandı.

Daha sonra oğlunun mezarından aldığı toprağı koklayan anne, uzun süre gözyaşı dökerek ağıt yaktı.

Hem hüznü hem de mutluluğu bir arada yaşayan anne Eşit, Beyhan Demirtaş ile vedalaşırken Vali Mahmut Demirtaş'a da selamlarını iletti.

15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi
15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi
15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi
15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi

Darbe Girişimi, Görme Engelli, Mardin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor Ümit Özat'ın 'Kazanılan tek kupa' paylaşımı Fenerbahçelileri çıldırttı! Taraftarlardan tepki yağıyor BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek için yeniden toplanacak BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'te artan gerginliği görüşmek için yeniden toplanacak Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu kana doymuyor: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu kana doymuyor: Tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz Beşiktaş, Karagümrük'e kaybetti, maç sonu ortalık savaş alanına döndü Beşiktaş, Karagümrük'e kaybetti, maç sonu ortalık savaş alanına döndü İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi Şampiyonlar Ligi finali Türkiye'den alınıp Portekiz'e verildi İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas İsrail saldırılarının gölgesinde ABD Başkanı Biden ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasında ilk temas Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu

Son Dakika Haberleri
17:34 Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
17:30 Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı
17:21 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası
17:14 Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
16:59 Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
16:26 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
16:15 Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15:56 Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!
15:48 Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi
15:35 Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepkilere yanıt: Türkiye'deki aşı çalışmalarının yüzde 95'i bana ait Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan tepkilere yanıt: Türkiye'deki aşı çalışmalarının yüzde 95'i bana ait         
01:01
Survivor 2021'de çeyrek final öncesi elenen son isim belli oldu Survivor 2021'de çeyrek final öncesi elenen son isim belli oldu         
00:40
Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler Fenerbahçe taraftarı sosyal medyada kazan kaldırdı! Emre Belözoğlu'na ateş püskürdüler         
00:19
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu         
23:12
İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına Bakan Çavuşoğlu'ndan tepki: Hep kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor         
22:15
Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı Bebeğini çukura bırakarak ölüme terk eden 17 yaşındaki anne, tutuklandı         
20:40
Ormanda asılı bulunan ikili toprağa verildi, yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi Ormanda asılı bulunan ikili toprağa verildi, yan yana gömülme vasiyetleri yerine getirilmedi         
18:57
Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı         
18:48
Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı!         
16:23
Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur!         
15:41
Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!         
15:17
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma: Yanlış yapıyorsunuz Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma: Yanlış yapıyorsunuz         
13:58
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!         
12:45
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2021 01:23:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz darbe girişiminde oğlunu şehit vermişti, evladının mezarını yıllar sonra ziyaret edebildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement