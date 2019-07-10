15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı Komutanlıklarındaki faaliyetlere ilişkin davada mütalaasını açıklayan savcı, 44 sanığın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum