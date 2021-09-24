15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlar AA objektifinden sergide izlenime sunuluyor - Son Dakika

Sakarya'da, Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesinde açılan sergide, AA muhabirlerinin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çektiği fotoğraflar yer alıyor.

Sergiyi gezen 15 Temmuz Milli İrade Derneği Başkanı Ali İnci, Adapazarı Belediyesi Başkanvekili Evren Çakırsoy, Okul Müdürü Cengiz Kıyak, Müdür Yardımcısı Ali Akıllı, öğretmen ve öğrenciler, daha sonra "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milletin Zaferi" adlı video gösterimi izledi.

Burada konuşan Ali İnci 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

O gece yaşananları unutamadığını dile getiren İnce, "O gece şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazi olan kardeşlerimize şifa diliyorum. Mücadele eden cengaverlere, 1 ay boyunca sokakları dolduran insanlara teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle olaylar göstermesin. Olduğu zaman ise bulunduğu konumu düşünmeden öne atılan bir millet olarak ülkemize sahip çıkarız." diye konuştu.

Kıyak da 15 Temmuz'un vatan mücadelesinin vücut bulmuş hali olduğunu vurgulayarak, bunu gençlere yaşatabilmek için yaşananları AA fotoğraflarıyla öğrencilere sergilediklerini söyledi.

O geceyi unutturmamak adına böyle bir sergi açtıklarını belirten Kıyak, "Fotoğraflarda Türkiye genelindeki mücadelenin yansımasını görüyoruz. Anadolu Ajansı muhabirlerinin eline sağlık, her yerde varsınız, o gecede de var olduğunuzu kanıtlandınız. O günü anlatan çok hassas fotoğrafları derledik. Fotoğrafların hepsi birbirinden değerli." ifadesini kullandı.

Sergi, bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak.