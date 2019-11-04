15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara ilişkin Hava Harp Okulu ile ilgili davada 8 sanık...
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15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara ilişkin Hava Harp Okulu ile ilgili davada 8 sanık 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:09 Kaynak: İHA
15 Temmuz darbe girişiminde yaşananlara ilişkin Hava Harp Okulu ile ilgili davada 8 sanık 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. - İSTANBUL
Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı İngiliz bebek ürünleri zinciri Mothercare, iflas başvurusu yapacak Rusya'nın Suriye'deki S-300 ve S-400'lerini kapattığı iddia edildi