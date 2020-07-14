15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek için sembol araçların maketini yaptı - Son Dakika

VAN'da kaynak ustası Suat Çekmez (54), topladığı demir hurda malzemelerden, 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek için sembol araçların maketini yaptı.

Erciş'te yaşayan ve 36 yıldır kaynak ustası olan 3 çocuk babası Suat Çekmez, küçük sanayi sitesindeki dükkanında topladığı hurda malzemelerden, 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin sembol araçlarının maketini yaptı. İlkokul mezunu olan Çekmez, çocukluğundan beri maket araba meraklısı olduğunu belirterek, boş zamanlarında çeşitli araçların maketlerini yaptığını söyledi.