15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, FETÖ'nün 1 Kasım...
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15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, FETÖ'nün 1 Kasım 2015 seçim sonuçları üzerine darbe kararı aldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, FETÖ'nün 1 Kasım 2015 seçim sonuçları üzerine darbe kararı aldığı belirtildi. - ANKARA
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