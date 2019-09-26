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15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, FETÖ'nün 1 Kasım...

2 saat önce

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, FETÖ'nün 1 Kasım 2015 seçim sonuçları üzerine darbe kararı aldığı belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, FETÖ'nün 1 Kasım..., System.String[]

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay çatı davasının gerekçeli kararında, FETÖ'nün 1 Kasım 2015 seçim sonuçları üzerine darbe kararı aldığı belirtildi. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:04 Kaynak: İHA
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