15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Kamusal Yaklaşımlar Paneli-2 Yeni - Son Dakika

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 Temmuz 2021 tarihinde saat 15: 00'de online "15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Kamusal Yaklaşımlar" Panelinin ikincisini düzenleyecektir.

Doç. Dr. Seda H. BOSTANCI moderatörlüğünde, Dr. Ögr. Üyesi Gökmen KANTAR ve Dr. Ögr. Üyesi Gökhan OĞUZ'un konuşmalarıyla gerçekleşecek olan panel, 15 Temmuz 2021 saat 15. 00 itibariyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi YouTube kanalından canlı yayınlanacaktır.

TNKÜ İİBF TV YouTube Kanalı: https://www. youtube. com/c/TNKUİİBFTV