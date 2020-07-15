15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılı - Son Dakika

Zonguldak'ta 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında Madenci Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutuldu.



15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla Madenci Anıtı önünde program düzenlendi. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yılında, 15 Temmuz belgeseli izlendi ardından açılış konuşmaları yapıldı. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından Türk demokrasi ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz bu darbe girişimini engelledi. Aziz milletimiz tüm dünyaya örnek bir şekilde darbe girişiminin karşısında durmuş vatanını canı pahasına korumuş halkımız darbecilere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini haykırmış günlerce meydanlarda nöbet tutmuş ve milli iradeye sahip çıkmasını bilmiştir. 15 Temmuz zaferi büyük bir fedakarlığın eseri olmakla beraber o gece tanklara uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Hiç şüphesizdir ki şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir" dedi.



Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da, "Bağımsızlığını, özgürlüğünü, birlik ve beraberliği için aziz milletimiz yüzyıllar boyunca kirli oyunlarla karşı karşıya kalmıştır. Kurtuluş Savaşımızda da bu milletimiz canını vermiş. 15 Temmuz gecesi ile birlik beraberlik içerisinde olmuştur. Ülkesini, milletini bölmeye çalışan dış odaklara, darbe heveslilerine karşı durarak canı pahasına sahip çıkmıştır. Aziz vatanımızın bağımsızlığı, özgürlüğü milletimizin birlik ve bütünlüğü uğruna hayatlarınızı kaybeden şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu.



Slayt gösterilerinin ardından program Kur'an-ı Kerim okunması ile devam etti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise camilerden salalar okundu. - ZONGULDAK