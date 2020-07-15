15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında Madenci Anıtı önünde demokrasi nöbeti - Son Dakika

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında Madenci Anıtı önünde demokrasi nöbeti

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında Madenci Anıtı önünde demokrasi nöbeti Zonguldak'ta 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında Madenci Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutuldu.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında Madenci Anıtı önünde demokrasi nöbeti

Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında Madenci Anıtı önünde demokrasi nöbeti tutuldu.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla Madenci Anıtı önünde program düzenlendi. 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 4. yılında, 15 Temmuz belgeseli izlendi. Ardından açılış konuşmaları yapıldı. Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, "15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü tarafından Türk demokrasi ve milli iradeye karşı teşebbüs edilen hain darbe girişiminin üzerinden tam 4 yıl geçti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletimiz bu darbe girişimini engelledi. Aziz milletimiz tüm dünyaya örnek bir şekilde darbe girişiminin karşısında durmuş vatanını canı pahasına korumuş halkımız darbecilere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini haykırmış günlerce meydanlarda nöbet tutmuş ve milli iradeye sahip çıkmasını bilmiştir. 15 Temmuz zaferi büyük bir fedakarlığın eseri olmakla beraber o gece tanklara uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Hiç şüphesizdir ki şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir" dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da "Bağımsızlığını, özgürlüğünü, birlik ve beraberliği için aziz milletimiz yüzyıllar boyunca kirli oyunlarla karşı karşıya kalmıştır. Kurtuluş Savaşımızda da bu milletimiz canını vermiş. 15 Temmuz gecesi ile birlik beraberlik içerisinde olmuştur. Ülkesini, milletini bölmeye çalışan dış odaklara, darbe heveslilerine karşı durarak canı pahasına sahip çıkmıştır. Aziz vatanımızın bağımsızlığı, özgürlüğü milletimizin birlik ve bütünlüğü uğruna hayatlarınızı kaybeden şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum" şeklinde konuştu.

Slayt gösterilerinin ardından program Kur'an-ı Kerim okunması ile devam etti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde ise camilerden salalar okundu.

Zonguldak, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 22:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında Madenci Anıtı önünde demokrasi nöbeti - Son Dakika

Son Dakika

00:59 Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı 00:29 Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 00:24 Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı 23:44 "Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 23:43 Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı 21:39 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet 21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 19:41 Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:22 Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 19:16 Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:11 3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
00:59
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
00:29
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
00:24
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
23:44
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
23:43
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
21:39
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
19:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 04:45:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yılında Madenci Anıtı önünde demokrasi nöbeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]