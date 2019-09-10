Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz darbe girişiminin sembol isminden HDP önünde eylem yapan ailelere destek
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15 Temmuz darbe girişiminin sembol isminden HDP önünde eylem yapan ailelere destek

5 dakika önce

15 Temmuz darbe girişiminin sembol isminden HDP önünde eylem yapan ailelere destekDİYARBAKIR - 15 Temmuz hain darbe girişiminde tankın altına yatarak sembol haline gelen Metin Doğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulunup gül dağıttı.

15 Temmuz darbe girişiminin sembol isminden HDP önünde eylem yapan ailelere destek

DİYARBAKIR - 15 Temmuz hain darbe girişiminde tankın altına yatarak sembol haline gelen Metin Doğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek ziyaretinde bulunup gül dağıttı.

Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelere destek olmak için İstanbul'dan gelen ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde tankın önüne yatarak darbe girişiminin sembol isimleri arasına giren Metin Doğan annelere gül dağıtarak gözyaşları içerisinde eyleme destek verdi. Doğan, "İstanbul'dan geldim, cumartesi günü bir annemizin bayıldığını gördüm, o an çok ağladım. Acılar paylaşıldıkça azalır, mutluluklar ise paylaşıldıkça artar ya, bende annelerimizin acılarını paylaşmaya geldim. Annelik duygusu yaşamak iç duygusundan daha önce gelir, bu annelerin yavrularını ellerinden alanlar aynı zamanda yaşama içgüdülerini de aldılar. Anneler yaşayan ölüler çocukları ellerinden alındığı için. Ben Türk evladıyım ama Kürt annelerinin acılarını paylaşmak için buraya geldim. Ben 15 Temmuzda o tankın altına neden yattıysam bugün onun içinde buradayız. O gün insanlar ölmesin diye yatmıştım, çünkü bizler Müslümanız bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek demektir. İstanbul'da bizim gibi aynı duyguları taşıyan ailelerin çok selamlar var buradaki annelere" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin sembol isminden HDP önünde eylem yapan ailelere destek

Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 09:58 Kaynak: İHA
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