15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Palandöken'de zirve tırmanışı yapılacak - Son Dakika

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Palandöken'de zirve tırmanışı yapılacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 4'üncü yılında Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 metrelik zirvesine tırmanış gerçekleştirilecek.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 4'üncü yılında Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 metrelik zirvesine tırmanış gerçekleştirilecek.

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Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 4'üncü yılında milletin zaferinin unutturulmaması amacıyla geniş kapsamlı "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" program hazırlandı.

Kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları organizasyonunda 14 Temmuz'da başlayacak programlarda resim sergisi, şiir dinletisi, paneller, belgesel gösterimi gibi organizasyonlarla FETÖ'nün ihanetinin yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminde milletin ortaya koyduğu destansı mücadele anlatılacak.

Palandöken Dağı'na zirve tırmanışı

Bu yıl 15 Temmuz'da düzenlenecek programlar kapsamında sportif aktiviteler de yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Palandöken Dağı'nın 3 bin 200 rakımlı zirvesine "15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Demokrasi Palandöken Zirve Tırmanışı" yapılacak. Katılımcılar, 15 Temmuz sabahı üst Dedeman Otel'den başlayarak dağın zirvesine ulaşmaya çalışacak.

Tarihi Lala Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile hatim duasının okunmasının okunması sonrası şehit aileleri ve şehitlik ziyaretleriyle sürecek programlar çerçevesinde çeşitli sergilerin açılışları yapılacak.

Vatandaşlar demokrasi nöbetinde buluşacak

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla kentte akşam saatlerinde de çeşitli programlar düzenlenecek. İl Anma Komitesi'nin organizasyonunda Polisevi Önü ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Nöbeti" tutulacak.

Palandöken ilçesindeki Kiremitliktepe'de bulunan atlama kulesinde meşale yakılmasıyla devam edecek programda, "15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu", "Milli ve kültürel mirasa bir pedalda sen çevir" adıyla bisiklet yarışı yapılacak.

15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece için hazırlanan program saat 00.13'te sela okunması ile tamamlanacak.

Etkinlikler dolayısıyla 14 Temmuz 2020 Salı akşamından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları Türk bayraklarıyla donatılacak.

Palandöken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 15:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Palandöken'de zirve tırmanışı yapılacak - Son Dakika
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