Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Dart turnuvası tamamlandı
Son Dakika Spor Haber

15 Temmuz Dart turnuvası tamamlandı

1 saat önce

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce Bowling ve Dart İl Temsilciliğinin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Dart Turnuvası sona erdi.

15 Temmuz Dart turnuvası tamamlandı, System.String[]
Kayseri Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü Bocce Bowling ve Dart İl Temsilciliğinin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Dart Turnuvası sona erdi.

Yıldızlar Gençler ve Büyükler kategorisinde 3 gün boyunca kıran kırana geçen mücadelelerde toplamda 220 sporcu mücadele etti. Hain darbe girişiminin lanetlendiği turnuvadaki mücadele ise görülmeye değerdi.

Ferdi Sporlar Merkezi Dart Salonunda yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, turnuvada derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarıların devamını diledi. - KAYSERİ
Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı Ciciş Esra, "Yaşlanınca böyle olacakmışım" diyerek bikinili fotoğrafını yayınladı Şırnak'ta EYP patlaması sonucu yaralanan asker, şehit oldu İstanbul'un göbeğinde magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 12:02:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Dart turnuvası tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]