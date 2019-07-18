15 Temmuz Dart turnuvası tamamlandı
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Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce Bowling ve Dart İl Temsilciliğinin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Dart Turnuvası sona erdi.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:50 Kaynak: İHA
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İl Müdürlüğü Bocce Bowling ve Dart İl Temsilciliğinin düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anma Dart Turnuvası sona erdi.
Yıldızlar Gençler ve Büyükler kategorisinde 3 gün boyunca kıran kırana geçen mücadelelerde toplamda 220 sporcu mücadele etti. Hain darbe girişiminin lanetlendiği turnuvadaki mücadele ise görülmeye değerdi.
Ferdi Sporlar Merkezi Dart Salonunda yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, turnuvada derece alan sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarıların devamını diledi. - KAYSERİ
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