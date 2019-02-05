Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Davalarını İtibarsızlaştırma Çabaları Beyhude"

15 Temmuz Davalarını İtibarsızlaştırma Çabaları Beyhude"

53 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabalarının beyhude olduğunun altını çizerek, hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle...

15 Temmuz Davalarını İtibarsızlaştırma Çabaları Beyhude
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabalarının beyhude olduğunun altını çizerek, hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

Altun, Twitter'daki hesabından, Anadolu Ajansının (AA) FETÖ'nün "inkar stratejisi"ne dair hazırladığı multimedyayı da ekleyerek yaptığı paylaşımda, "FETÖ mensuplarının içeride ve dışarıda 15 Temmuz davalarını itibarsızlaştırma çabaları beyhude." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, hesap sorulmayan tek bir FETÖ'cü kalmayana kadar bu sinsi örgütle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:30 Kaynak: AA

Fahrettin Altun, Güncel
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