15 Temmuz Demokrasi Günü Online Satranç Turnuvası tamamlandı - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Günü Online Satranç Turnuvası tamamlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Günü Online Satranç Turnuvası tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Günü Online Satranç Turnuvası tamamlandı.

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Toplam 3 kategoride 15 Temmuz çarşamba günü başlayan turnuvada dereceye giren katılımcıların sıralaması belli oldu.

Müsabakalar sonunda 8 yaş ve altı genel kategoride Osman Bahadır, 8 yaş altı kızlarda Zeynep Erva Arslan, 10 yaş ve altı genel kategoride Furkan Alp Palta, 10 yaş ve altı kızlarda Duru Aksoy, 14 yaş ve altı genel kategoride Kağan Hamurcu, 14 yaş ve altı kızlarda Beyza Nur Yılmaz il birincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Osman Bahadır, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 15:57 Kaynak: AA

Son Dakika Spor 15 Temmuz Demokrasi Günü Online Satranç Turnuvası tamamlandı - Son Dakika Spor
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