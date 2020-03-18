15 Temmuz Demokrasi Otagarı öğrencilere kaldı - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi Otagarı öğrencilere kaldı

6 saat önce

Yeni tip korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen yüzlerce üniversiteli öğrencisi, Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etmeye devam ediyor.

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Yeni tip korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen yüzlerce üniversiteli öğrencisi, Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etmeye devam ediyor. Otogar içerisinde yaşanan yoğunluk havadan drone ile de görüntülendi.


İstanbul'da üniversitelerde eğitim gören yüzlerce öğrenci korona virüsü nedeniyle okulların 3 hafta tatil olmasının ardından memleketlerine gitmek için Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akın etti. Yetkililerin 'evlerinizden çıkmayın' uyarısına uyan diğer vatandaşların ise otogarda oldukça az olması dikkat çekti. Otogarda yoğunluğu daha çok öğrencilerin oluşturduğu görüldü. Otobüs firmaları ise öğrencilerin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun olduklarını ifade etti. Öte yandan firma yetkilileri otobüs içerisinde ve dışarısında yolcuların güvenliği için yeni tip korona virüsüne karşı önemlerini aldıklarını ifade etti. Diğer taraftan otogar içerisinde yaşanan yoğunluk havadan çekilen drone görüntülerine de yansıdı.


"İnşallah bu virüsten biran önce kurtuluruz"


Korona virüsünden dolayı bir yoğunluğun olduğunu söylen bir firma yetkilisi,"Memleketine gitmek isteyenler, tedbir amaçlı kendi memleketlerine gitmek isteyenlerin 3 haftalık oluşturduğu bir yoğunluk var. İnşallah bu virüsten biran önce kurtuluruz. Gerekli hijyenik önlemleri alıyoruz" şeklinde konuştu.


"Üniversitelerin tatil olması yoğunluğumuzu etkiledi"


Yoğunlukta dolayı saat başı araçlarını ilaçladıklarını belirten firma yetkilisi Haluk Köseren, "Şu anda yoğunluğumuz devam ediyor. Üniversitelerin tatil olması yoğunluğumuzu etkiledi. Biz Edirne- Trakya çalıştığımız için sürekli bir öğrenci yoğunluğu var. 2 saat önce araçlarımızı ilaçlattık" diye konuştu.


"Yoğunluğun yüzde 85'i öğrenci"


Yoğunluğun çoğunun öğrencilerden oluştuğunu söyleyen Talat Demir, "3 hafta tatil olduğundan beri yüzde 85 öğrenci olmak kaydıyla yoğunluk var. Önlem alınması güzel bir şey. Giden öğrenciler evlerinden zaten 3 hafta çıkmayacaklar. Son 10 gündür yoğunuz" dedi. - İSTANBUL

İstanbul, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:57 Kaynak: İHA

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