15 Temmuz Demokrasi Otagarı öğrencilere kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi Otagarı öğrencilere kaldı - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Otagarı öğrencilere kaldı

17 dakika önce

Yeni tip korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen yüzlerce üniversiteli öğrencisi, Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etmeye devam ediyor.

15 Temmuz Demokrasi Otagarı öğrencilere kaldı, System.String[]

Yeni tip korona virüsü nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından memleketlerine gitmek isteyen yüzlerce üniversiteli öğrencisi, Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etmeye devam ediyor. Otogar içerisinde yaşanan yoğunluk havadan drone ile de görüntülendi.

İstanbul'da üniversitelerde eğitim gören yüzlerce öğrenci korona virüsü nedeniyle okulların 3 hafta tatil olmasının ardından memleketlerine gitmek için Esenler'de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akın etti. Yetkililerin 'evlerinizden çıkmayın' uyarısına uyan diğer vatandaşların ise otogarda oldukça az olması dikkat çekti. Otogarda yoğunluğu daha çok öğrencilerin oluşturduğu görüldü. Otobüs firmaları ise öğrencilerin yoğunluğundan dolayı oldukça memnun olduklarını ifade etti. Öte yandan firma yetkilileri otobüs içerisinde ve dışarısında yolcuların güvenliği için yeni tip korona virüsüne karşı önemlerini aldıklarını ifade etti. Diğer taraftan otogar içerisinde yaşanan yoğunluk havadan çekilen drone görüntülerine de yansıdı.

"İNŞALLAH BU VİRÜSTEN BİRAN ÖNCE KURTULURUZ"

Korona virüsünden dolayı bir yoğunluğun olduğunu söylen bir firma yetkilisi,"Memleketine gitmek isteyenler, tedbir amaçlı kendi memleketlerine gitmek isteyenlerin 3 haftalık oluşturduğu bir yoğunluk var. İnşallah bu virüsten biran önce kurtuluruz. Gerekli hijyenik önlemleri alıyoruz" şeklinde konuştu.

"ÜNİVERSİTELERİN TATİL OLMASI YOĞUNLUĞUMUZU ETKİLEDİ"

Yoğunlukta dolayı saat başı araçlarını ilaçladıklarını belirten firma yetkilisi Haluk Köseren, "Şu anda yoğunluğumuz devam ediyor. Üniversitelerin tatil olması yoğunluğumuzu etkiledi. Biz Edirne- Trakya çalıştığımız için sürekli bir öğrenci yoğunluğu var. 2 saat önce araçlarımızı ilaçlattık" diye konuştu.

"YOĞUNLUĞUN YÜZDE 85'İ ÖĞRENCİ"

Yoğunluğun çoğunun öğrencilerden oluştuğunu söyleyen Talat Demir, "3 hafta tatil olduğundan beri yüzde 85 öğrenci olmak kaydıyla yoğunluk var. Önlem alınması güzel bir şey. Giden öğrenciler evlerinden zaten 3 hafta çıkmayacaklar. Son 10 gündür yoğunuz" dedi.

(İslim Esra Çobanoğlu - Emre Baba/İHA)

İstanbul, Esenler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada Şarkıcı Ece Seçkin, Avrupa'daki Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren pilot nişanlısıyla karantinada         
08:34
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak         
17:14
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor         
17:12
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye         
16:00
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı         
15:37
"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu         
15:34
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi         
15:04
Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı Davutoğlu, koronavirüsle mücadelede 13 maddelik öneri sıraladı         
14:06
Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Hertha Berlin'de bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
13:31
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
12:57
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu         
12:25
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor         
12:04
Bir nesle İngilizce'yi sevdiren Zülal öğretmen bakın şimdi ne yapıyor Bir nesle İngilizce'yi sevdiren Zülal öğretmen bakın şimdi ne yapıyor         
09:52
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 09:18:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15 Temmuz Demokrasi Otagarı öğrencilere kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]