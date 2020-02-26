15 Temmuz Demokrasi Otogarı esnafından iş yeri kiralama şartlarına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi Otogarı esnafından iş yeri kiralama şartlarına tepki - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Otogarı esnafından iş yeri kiralama şartlarına tepki

6 saat önce

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda faaliyet gösteren iş yeri sahipleri, işletmenin İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin ardından yeni sözleşmelerde ortaya çıkarılan şartlara tepki gösterdi.

İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda faaliyet gösteren iş yeri sahipleri, işletmenin İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin ardından yeni sözleşmelerde ortaya çıkarılan şartlara tepki gösterdi.

İstanbul Otogarı Esnaflar Derneği Başkanı Şahap Önal, otogarda düzenlediği basın açıklamasında, devrin ardından ağır hak mağduriyetlerinin yaşandığını söyledi.

İşletmenin Boğaziçi Yönetin AŞ'ye kiralandığını ve bu süreçten sonra tek taraflı bir dayatma yaşadıklarını savunan Önal, tüm girişimlerine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ulaşamadıklarını ifade etti

Yazıhanelerle yeni sözleşmelerin imzalandığını ancak esnaf için bu durumun gerçekleşmediğini anlatan Önal, şunları kaydetti:

"Diğer iş yeri sahiplerine bu hakkı tanımıyorlar. Bu hak sahiplerinin alt kiracısı olanlarla yeni bir sözleşme yapmak istiyor. Yeni sözleşmelerin tamamı da çok ağır şartlar altında yapılıyor. Kiraların altından kime kalkamaz. Bunu yetkililerle görüşüyoruz ama kimse bizi tanımıyor, yok sayıyor. 'Sizin yap-işlet-devret sözleşmeniz bitmiştir.' diyerek bizim haklı direnişimize kulak vermiyorlar."

Önal, hak sahiplerine öncelik, kiralama hakkının onlara verilmesini istediğini sözlerine ekledi.

Otogarda esnaflık yapan Mümtaz Kural, emekçilere zulüm edildiğini savunarak, "Bu emekçilerin hakkını yiyemezsin. 'Çok güzel olacak.' dedin her şeyi berbat ettin. Sana biz ulaşamadık, buradan ulaşıyoruz ve artık tüm sorumluluk size ait." dedi.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı esnafından iş yeri kiralama şartlarına tepki

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:06 Kaynak: AA
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