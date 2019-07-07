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15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişiye otomobil çarptı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 2 kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atarak yere düşen şahıslardan biri hayatını kaybederken, diğeri da ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Gaziosmanpaşa istikametinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih C. idaresindeki 34 ZF 4444 plakalı lüks otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen Zeki Çintak ve İhsan Karakaya'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan yayalar daha sonra asfalta düşerek ağır şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 acil sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, otomobilin çarpması ile yaralanan iki kişiye olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Yaralılar daha sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Zeki Çintak hastanede hayatını kaybederken, İhsan Karakaya'nın da durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle bir süre Gaziosmanpaşa istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan lüks otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
Bayrampaşa, 3. Sayfa
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