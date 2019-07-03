15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş uygulaması
49 dakika önce
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş çaplı asayiş uygulaması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:04 Kaynak: AA
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş çaplı asayiş uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Özel Harekat, Narkotik
Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla otogarın tüm noktalarında asayiş uygulaması başlattı.
Özellikle otogarın alt katlarında yoğunlaşan polis ekipleri, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ediyor, bazı araçlarda arama yapıyor. Aramalara, narkotik dedektör köpekleri de katılıyor. Polis
ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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