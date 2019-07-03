Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş uygulaması
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş uygulaması

2 gün önce

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş çaplı asayiş uygulaması başlatıldı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda geniş çaplı asayiş uygulaması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla otogarın tüm noktalarında asayiş uygulaması başlattı.
Özellikle otogarın alt katlarında yoğunlaşan polis ekipleri, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol ediyor, bazı araçlarda arama yapıyor. Aramalara, narkotik dedektör köpekleri de katılıyor.
Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda asayiş uygulaması
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:35 Kaynak: AA
Bayrampaşa, Narkotik, Güncel
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