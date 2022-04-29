15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

29.04.2022 23:30

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen İstanbullular, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşlar, bayram tatili için sabah saatlerinden itibaren terminal ve bilet satış ofislerine geldi.

Otogarın park alanlarında boş yer kalmazken, otogar girişine kadar araç trafiği oluştu.

Otobüs firmaları, yoğunlukta yolcuların otobüslerini karıştırmaması için sık sık uyarı anonsları yaptı.

Tam kapasite çalışan ve ek sefer düzenleyen bazı otobüs firmalarının, yolcuların bilet taleplerine yetişmeye çalıştığı gözlendi.

Otobüs firması yetkilisi Hasan Odabaş, bayram tatilinden dolayı otobüslerde yoğunluk olduğunu söyledi.

Odabaş, otobüslerde yer kalmadığını belirterek, "Ek sefer de koyacağız. Şu an normal sıra otobüsler dolu. Bu yoğunluk üç gün daha devam eder. Dönüşler de dolu olur. Sonrasında okullar tatil olana kadar normal devam eder." şeklinde konuştu.

Otobüs firması çalışanı Baran Çınar da yolcuların bilet bulamadığını ve otogarda yoğunluk olduğunu söyledi.

Çınar, İstanbul'dan çıkış için ek seferlerin de dolu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yolcuların mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Çoğu firmada yerler dolu. Dönüşlerimiz de ek seferlerimiz de dolu. Yoğunluk pazar gününden sonra hafifler. Dönüşlerde çarşamba günü yoğunluk başlar. Geçen yıl pandemiden dolayı kimse gitmemişti. 3-5 günlük tatil var. Yolcular onu değerlendirmeye çalışıyor, ailelerinin yanında tatili geçirmek istiyorlar."

Memleketi Hakkari'ye yolculuk yapacak olan Cihat Fırat ise bayram ziyaretine gidebilmek için biletini 3 gün önceden aldığını söyledi.

Fırat, şu an bilet bulmanın imkansız olduğunu dile getirerek, "Uçak seferleri de dolu. Uçak bileti bulamadık, mecburen otobüs yolculuğu yapacağız. Seferler rahatlayınca dönüş yapacağım." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği

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Erzincan Otogarı'nda bayram hareketliliği Erzincan Otogarı'nda bayram hareketliliği BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI BODRUM'DA BAYRAM HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI; TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram hareketliliği - Son Dakika


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