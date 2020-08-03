15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM DÖNÜŞÜ HAREKETLİLİĞİ SÜRÜYOR - Son Dakika

KURBAN Bayramı nedeniyle şehir dışına çıkan vatandaşlar, tatilin son gününde İstanbul'a gelmeye başladı. 15 Temmuz Demokrasi Otogarında bayram dönüşü sabah saatlerine başlayan hareketlilik devam ediyor. Pek çok vatandaşın İstanbul'a gelişlerinde kurban eti ve yiyecek getirdikleri de görüldü. Sivas'tan geldiğini belirten, Osman Kartal, "İki üç günlüğüne gittik. Kurbanı orada kestik, yarın iş başı yapacağız mecburen döndükö dedi. Bayramda tatile çıktığını belirten Seda Uzundurkan da, " Balıkesir'e tatil için gitmiştim ama çok kalabalıktı, sosyal mesafeye de uyulmuyordu o yüzden erken döndümö diye konuştu.

- İstanbul