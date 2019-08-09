Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili yoğunluğu başladı
Son Dakika Güncel Haber

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili yoğunluğu başladı

18 dakika önce

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın attı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili yoğunluğu başladı, System.String[]
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın attı. Biletlerini erkenden almayan vatandaşlar bilet bulmakta zorluk çekti. Otobüslerin otogardan çıkarken oluşturduğu araç kuyruğu ise havadan görüntülendi. İstanbul'da her bayram öncesi yaşanan otogar yoğunluğu Arefe gününden bir gün önce başladı. Kurban Bayramı tatili için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle otobüs firmaları ek seferler çıkardı. Biletini erkenden almayan vatandaşlar, otobüs bileti bulmakta zorluk çekti. Otogar giriş çıkışında araç trafiğinin uzadığı görülürken, polis ekipleri güvenlik önlemlerini en üst düzeyde tuttu.
"SÜRÜCÜLERİN DİKKATLİ OLMASI LAZIM" Otogardaki yoğunluğun iki gün önce başladığını kaydeden otobüs kaptanı Haluk Köselen, "Yaklaşık 2 saat yolda gecikme oldu. Yarından sonra yumuşar diye tahmin ediyoruz ama trafik belli olmuyor. Arefe günü biraz daha yoğun olur. Sürücülerin dikkatli olması lazım. Biz Ankara'ya gidiyoruz. 1 saat civarında bizi etkiliyor. Otogara giriş çıkışlarımızı biraz hızlandırıyoruz" dedi.
"ŞU ANDA BİLET YOK ZATEN" Giresun'a gitmek için biletini 1 ay önceden ayırdığını ifade eden İzzet Yıldırım ise, "Şu anda bilet yok zaten. Normalde yol 11 saat sürüyor. Bayram trafiğiyle 14 saati bulur. İstanbul'dan çıkması uzun sürüyor. Mecbur katlanacağız" diye konuştu.
(İHA)
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor Meclisteki 4 partiden ABD'ye Gülen'i "İade edin" çağrısı Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 17:43:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tatili yoğunluğu başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]