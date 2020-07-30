15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu Kurban Bayramı'na birkaç gün kala İstanbul dışına gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu İSTANBUL - Kurban Bayramı'na birkaç gün kala İstanbul dışına gitmek isteyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul dışına gitmek isteyen vatandaşlar akşam saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarına akın etti. Gündüz saatlerinde önceki yıllar göre boş kalan otogarda, akşam saatlerinde yoğunluk oluştu. Otogarda otobüsünün kalkacağı vakti bekleyen vatandaşların sosyal mesafe kuralını unuttukları ve bazı vatandaşların da maskeyi çenesinin altında taktığı görüldü.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:24

Kaynak: İHA

Son Dakika

Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı

YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti

Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bize engellemeye kalkmasın

Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse

Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı

Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü

Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi

Sağlık Bakanı Koca: Aşının geliştirilmesi önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mümkün olabilir

Yaşlı adam, eski patronuna evinin önünde kurşun yağdırdı

Al Nassr yöneticisinden Fenerbahçe'ye Giualiano açıklaması: Faiz ödeme kararına itiraz ediyoruz

Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi

Kasımpaşa, Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı

BDDK, Albaraka Türk'e 20,6 milyon TL'lik idari para cezası kesti

Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı

Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor