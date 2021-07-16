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15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU - Son Dakika

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU

16.07.2021 13:19
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU, System.String[]

KURBAN Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başlayan yoğunluk bugün de devam ediyor.

KURBAN Bayramı öncesi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başlayan yoğunluk bugün de devam ediyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Ek seferlere başladık. Şu an itibariyle ek seferler de doldu. Ancak yolcularımızı hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacağız dedi.

Dokuz günlük bayram tatili öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk devam ediyor. 9 günlük tatili fırsat bilenler memleketlerine gitmek için bilet bulmakta zorlandıklarını söyledi.

"EK SEFERLERDE DOLDU"

Bayram öncesi otobüslerin tamamının dolu olduğunu söyleyen Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, "Ek seferlere başladık. Şu an itibariyle ek seferler de doldu. Ancak yolcularımızı hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacağız. Zaten 400 gündür otobüsçüler para kazanmıyordu. Uzun bir sürenin ardından bayramda para kazanmaya başladık" dedi.

"BUGÜN SEFER SAYIMIZ 1650- 1700'Ü BULUR"

Özcan, "Dün seferlerimiz 1500'e kadar çıktı. Bugün ise 1650- 1700'ü bulur. Pazartesi'ye kadar sefer sayımız 1800'lere kadar çıkar. Şu an şehir dışına çıkan bayram için gidiyor ve geliyor. Dönmeye yakın 'bilet bulamam' korkusuyla vatandaşlar biletlerini önceden alıyor. Halkımız lütfen biletlerini firmalarımızdan alsın. Otogarların dışında bulunan otobüsler kontrolsüz otobüsler. Mesela bin kilometre giden bir otobüste şoför sayısı oldukça önemli. Bu yüzden her bayram olduğu gibi vatandaşlarımızdan rica ediyorum korsan taşımacılara güvenmesinler" diye konuştu.

"ŞANS ESERİ BİLET BULDUM"

Tunceli'ye aile ziyaretine giden Nurten Toçman, "Uçakta yer bulamadığım için otobüsle gideceğim. Biletimi de bugün aldım. Otobüs bileti bile bulmakta çok zorlandım. Bu bileti şu an bulamasaydım gidemiyordum. Şans eseri buldum ve gidiyorum çok mutluyum. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek istedim. O yüzden memleketime gideceğim. Benim için daha sakin bir tatil olacak" dedi.

9 günlük bayram tatili için Siirt'te giden Abdurrahim Özdemir ise "Bilet fiyatları çok yüksek. 300 ? 400 liralık biletler fahiş fiyata satılıyor. Aynı zamanda bilet bulmakta da çok zorlandık. Bu fiyatlar insanları çok zorluyor. Henüz dönüş biletini almadık. Ne zaman döneceğimiz tam olarak belli değil" ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu, 15 Temmuz, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU; EK SEFERLER DE DOLDU - Son Dakika


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