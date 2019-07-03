15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA DENETİM (1)
42 dakika önce
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:07 Kaynak: DHA
ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıyor. Denetimlerde, otogara giren araçlar durdurularak incelenirken, otogarın alt katlarında da aramalar yapılıyor. Denetimler kapsamında yolcuların GBT kontrolleri yapılırken, valizleri açılarak kontrol ediliyor.
Görüntü dökümü:
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-Otogar'ın önünde bekleyen polisler
-Denetimlerden detaylar
-Genel ve detaylar
- İstanbul
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