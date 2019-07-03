15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim (1)
33 dakika önce
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:13 Kaynak: DHA
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü
ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıyor. Denetimlerde, otogara giren araçlar durdurularak incelenirken, otogarın alt katlarında da aramalar yapılıyor. Denetimler kapsamında yolcuların GBT kontrolleri yapılırken, valizleri açılarak kontrol ediliyor.
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