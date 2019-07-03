Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim (1)
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim (1)

49 dakika önce

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim (1), System.String[]


İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ekipleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim yapıyor. Denetimlerde, otogara giren araçlar durdurularak incelenirken, otogarın alt katlarında da aramalar yapılıyor. Denetimler kapsamında yolcuların GBT kontrolleri yapılırken, valizleri açılarak kontrol ediliyor.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:26 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel
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