15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim
21 dakika önce
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetimler yapılmaya başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetimler yapılmaya başlandı.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekiplerince Kurban Bayramı
tedbirleri kapsamında denetim ve bilgilendirme çalışmaları başladı. Genel asayiş ve trafik kontrolü yapılan otobüsler yola çıkarken, yolcular üzerinde kimlik kontrolü yapıldı. - İSTANBUL
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