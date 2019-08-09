Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim

21 dakika önce

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetimler yapılmaya başlandı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetim, System.String[]
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram tedbirleri kapsamında polis ekipleri tarafından denetimler yapılmaya başlandı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekiplerince Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında denetim ve bilgilendirme çalışmaları başladı. Genel asayiş ve trafik kontrolü yapılan otobüsler yola çıkarken, yolcular üzerinde kimlik kontrolü yapıldı. - İSTANBUL
Kurban Bayramı, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
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