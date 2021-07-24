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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği

24.07.2021 15:50
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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren ve dönüşe geçen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren ve dönüşe geçen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Kurban Bayram tatilini hafta sonuyla birleştiren tatilcilerin eve dönüşü başladı. Otogara öğle saatlerinde giriş yapan otobüsler, yoğunluk oluşturdu. Memleketten dönmek için sabahı bekleyenler trafiğe takılmadan İstanbul'a ulaştı. Ellerinde yiyecek dolu çuvallarla otobüsten inen vatandaşlar, evlerinin yolunu tuttu. Bazıları yolculuklarının uzun sürdüğünü söylerken, bazıları da erken davranarak rahat geldiğini belirtti.

"2 bin 600 kilometre yaptım"

2 bin 600 kilometre yol kat ettiğini anlatan otobüs şoförü İbrahim Bahçıvan, "Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Ankara, Bolu, Düzce, Adapazarı ve Esenler'den geçerek geldik. Buradan tekrar devam edip Çorlu'dan geldiğim istikamete gideceğim. 2 bin 600 kilometre yaptım. Yolculuk sıkı bir şekilde devam ediyor. Şu anda tam kapasite çalışıyoruz. Bayram dolayısıyla İstanbul girişleri çok sıkıntılı" diye konuştu.

"Gelirken kayısı da getirdik"

Dönüşte kayısı ile döndüğünü söyleyen Ahmet Adıgüzel, "Malatya'dan geliyoruz. Memlekette 1 hafta kaldık. Gelirken kayısı da getirdik. Ailelerimizin yanına gittik. Bütün sülaleyi dolaşıp bayramlaştık. Yolculuk güzel geçti genelde uyuduk. Eşim ve çocuklarımla beraber gittik" dedi.

"Memlekete gitmeyeli 8 sene olmuştu"

10 gün sonra döndüğünü anlatan Esat Saraç, "Adıyaman'dan geldik. Memleketten gelirken pekmez getirdik. 10 gün kaldık çok güzel geçti. Özlem duyuyorduk. Memlekete gitmeyeli 7- 8 sene olmuştu. Gidip bir hava aldık. Pandemiden sonra çok iyi geldi" şeklinde konuştu.

"Yollar çok kalabalık"

Kuşadası'ndan dönen yolcu Suat Aktaş, "Kuşadası'ndan geliyorum. Bayram için gittik. Giderken rahattı ama dönüşte çok meşakkat çektik. Yollar çok kalabalık. Hafta sonuna kalmayalım Cuma'dan çıkalım dedik ama yolda otobüs bozuldu. Otobüs olmayınca eski otobüsleri de eklemişler. Gönderecek otobüste bulamadılar. Çünkü bütün otobüsler doluydu. Sağ salim geldik ama tatil dönüşü işkence dönüşü desem yeridir" dedi.

Yasemin Ok, "Bayram için tatile Kuşadası'na gittik. Kız arkadaşlarımla bir bayram geçirdim. Bayram çok güzel geçti ama dönüşte yolda kaldık. 5 saat beklemek zorunda kaldık. Tatil güzel ama otobüs yolculuğu çileli geçti" ifadelerinde bulundu. - İSTANBUL

15 Temmuz, İstanbul, Bayram, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda dönüş hareketliliği - Son Dakika


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