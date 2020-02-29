15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda göç yoğunluğu sürüyor - Son Dakika

Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na bugün de akın etti. Mültecilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle Edirne'ye çok sayıda seferler düzenlendi.

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki göçmenler Avrupa'ya gitmek için harekete geçti. Yoğunlukların oluştuğu noktalardan biri de dün olduğu gibi bugün de Esenler Otogarı oldu. Suriyeli, Cezayirli, Faslı, ve Afganistanlı sığınmacılar Avrupa'ya ulaşmak için sabahın ilk saatlerinden itibaren Otogar'da bekleyişlerini sürdürdü. Mülteciler Edirne araçlarına binebilmek için otobüs firmalarının bekleme salonlarında büyük yoğunluk oluşturdu. Çoğunluğu çocuklu ailelerden oluşan mülteciler otobüs biletlerini aldıktan sonra Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle Edirne'ye doğru yola çıktı.

"İLLAKİ SINIR KAPILARINI AÇMALARI GEREKİYOR"

Edirne'den sınıra doğru yola çıkacaklarını belirten Nurullah Şems, "Hepimize hayırlı yolcuklar dilerim. Pek emin değilim ama Avrupa Birliği düşünecek illaki sınır kapılarını açmaları gerekiyor bu kadar insanın bir şeyler yapması gerekiyor. Türkiye'de olmak benim için çok iyi bir tecrübe oldu, çok iyi zaman geçirdik. Türkiye bizim ikinci evimiz, ikinci vatanımız seviyoruz" dedi.

(Armağan Yılmaz/İHA)