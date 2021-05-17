15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA HAREKETLİLİK BAŞLADI - Son Dakika

Koronavrüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanmanın ardından, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda hareketlilik başladı.

Bu sabah saat 05.00'da sona eren 17 günlük tam kapanmayı İstanbul'da geçirenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan memleketlerine dönmeye başladı. Kırklareli'ne giden Erdinç Öztürk, 17 günü İstanbul'da geçirdim kısıtlamadan dolayı kaldık burada. Şimdi geri gidiyorum işimin başına dedi. Bursa'ya dönen Muradiye Tüfekçi de Maalesef rehin gibi kaldık, iş yerim kapalı olduğu için kızıma gittim, bu süreci öyle değerlendirdim şeklinde konuştu. Otobüs şoförü İbrahim Ömer, İzmir'den döndüm, Marmaris'e gideceğim buradan. Şu an İstanbul'dan dönüşler yoğun, İstanbul'a gelişlerde o kadar yoğunluk yok. Ama yarın, bugün ne olur bilmiyorum diye konuştu. Otobüs firması yetkilisi Ünal Örs, Herhangi bir sıkıntı yok, daha henüz yoğunluk başlamadı, belki bugün yarın başlar dedi.