15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kış lastiği denetimi

Kış lastiği bulunmayan otobüslerin bağlı olduğu firmalara 846 TL para cezası kesildi

İSTANBUL - İstanbul'da, şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetimler yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne ekipleri, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların lastiklerini kontrol etti. Polis ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için otobüslerde takılı olan lastiklerin kış lastiği olup olmadığına baktı. Kumpas aleti ile lastiklerin diş derinlikleri ölçüldü. Lastikte kaplama bulunan ve diş derinliği 4mm'den az olan lastiklerin takılı olduğu araçlar denetimden geçemedi.

Kış lastiği bulunmayan otobüslerin bağlı olduğu firmalara 846 TL para cezası kesildi. Otogardan çıkışına izin verilmeyen otobüslerin lastik değiştirene kadar yola devam etmelerine müsaade edilmeyeceği öğrenildi.

Öte yandan ekipler, otobüs şoförlerinin evraklarını kontrol ederek yolculuk boyunca kurallara uymaları yönünde uyardı. Otobüslerde bulunan yolcuların emniyet kemeri ve korona virüs tedbirleri kapsamında bilgilendirildi.

Aracında kış lastiği bulunmayan bir otobüs şoförü, "Arkadaşlar lastikleri almış. Bugün lastikleri taktıracaktık. Maalesef taktıramadık. Arkadaşlar da haklı. Bir şey diyemiyoruz. Otogardan çıkamayacağız. Çıkış vermiyorlar" dedi