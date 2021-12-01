Üye Girişi
İstanbul'da "kış lastiği" denetimleri yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da "kış lastiği" denetimleri yapıldı

01.12.2021 10:49

İstanbul'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında polis ve jandarma ekiplerince denetimler yapıldı.

İstanbul'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında polis ve jandarma ekiplerince denetimler yapıldı.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda başta otobüsler olmak üzere yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçların lastiklerini kontrol etti.

Otobüs lastiklerinin kış lastiği olup olmadığı ve diş derinliklerin 4 milimetre şartına uyup uymadığı "kumpas" adlı aletle ölçülerek polis ekiplerince incelendi.

Ayrıca şoför ve otobüsün belgeleri, takometre, çekme halatı, zincir seti, ilk yardım çantası ve trafik ikaz işareti gibi ekipmanlar da denetlendi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri'nde denetimlerini gerçekleştirdi.

Ekipler otomobil, minibüs, kamyonet gibi araçların lastiklerinin 1,6 milimetre, otobüs, kamyon ve çekicilerin lastiklerinin ise 4 milimetre kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Denetlemelerin kazaları ve olası can kayıplarını önleyeceğini dile getiren araç sürücüleri, uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Jandarma ekipleri de sürücülere içinde "Emniyet kemerini mutlaka takınız.", "Hız yapmayın, yüksek hızın görüş mesafesini daralttığını unutmayın.", "Araçlarınızın kış bakımını yaptırın.", "Aracınızda mutlaka patinaj zinciri, çeki halatı, takoz, fener, ilk yardım çantası ve ara kablo bulundurun.", "Islak, buzlu ve karlı yolda, takip mesafesini arttırın.", "Karlı ve buzlu yolda ani ve sert fren yapmayın, aniden hızlanmayın.", "Karlı havalarda yakıt deponuzu dolu tutun, aracınızda yiyecek, su ve battaniye bulundurun.", "Farlarınızın çalıştığından emin olun.", "Kötü hava ve yol koşullarında toplu taşıma araçlarını tercih edin.", "Yolculuk öncesinde plan yapın ve hedefinize varmak için yeterli zaman bırakın." maddelerini içeren "Kış Yolculuklarında Hayat Kurtaran 10 Kural" yazılı broşürü dağıttı.

Her iki denetimde de sürücülerin çoğunun kurallara uyduğu görüldü.

Kurallara uymayan sürücülere 846 lira idari para cezası kesileceği ve lastiklerini değiştirene kadar yola çıkmalarına müsaade edilmeyeceği öğrenildi.

İstanbul'da kış lastiği denetimleri yapıldı
İstanbul'da kış lastiği denetimleri yapıldı
İstanbul'da kış lastiği denetimleri yapıldı
İstanbul'da kış lastiği denetimleri yapıldı
İstanbul'da kış lastiği denetimleri yapıldı
İstanbul'da kış lastiği denetimleri yapıldı
İstanbul'da kış lastiği denetimleri yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa, 15 Temmuz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'kış lastiği' denetimleri yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı 11:37 Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı 11:34 Lüks sitede korkunç anlar! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok! 11:26 Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok! Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi 11:09 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yol tartışması kavgaya döndü! İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak 10:50 Yol tartışması kavgaya döndü! İETT şoföründen ambulans sürücüsüne dayak Altının gram fiyatı 780 lira seviyesinden işlem görüyor 10:41 Altının gram fiyatı 780 lira seviyesinden işlem görüyor
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti 10:01 İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti

Son Dakika Haberleri
11:36 Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı
11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi
11:31 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:26 Dünyanın en ucuz ve pahalı şehirleri açıklandı! Türkiye her iki listede de yok!
11:10 Görenler şaşırıp kaldı! Herkes metroyla İstanbul'u gezen gizemli astronotu merak ediyor
11:08 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
11:04 Dün gece 14 lira sınırını geçen dolar yeni güne düşüşle başladı! Kur 13,43 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız
11:01 Netflix'in Fenomen Dizisi La Casa de Papel'den sürpriz duyuru! Berlin karakterinin dizisi geliyor!
10:44 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı
16 bin lira verip diş tedavisi yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının hayatı resmen kabusa döndü 16 bin lira verip diş tedavisi yaptırdı, başına gelmeyen kalmadı! Genç kadının hayatı resmen kabusa döndü         
11:40
Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi         
11:35
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
11:32
Babasını öldüren şahıstan şok sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın Babasını öldüren şahıstan şok sözler: Ben Amerika başkanıyım, derhal serbest bırakın         
11:13
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi         
10:37
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 11:44:06. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da "kış lastiği" denetimleri yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement