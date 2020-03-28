15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son seferler yapılıyor.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda kısıtlama öncesi son seferler düzenleniyor, System.String[]

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin bugün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğini açıklanmasının ardından 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda da son seferler yapılıyor.

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan otogardaki birçok otobüs firması, bugün saat 17.00'den itibaren geçerli olacak şehirler arası yolculuk kısıtlaması dolayısıyla akşam seferlerini iptal etti.

Otobüs firması yöneticisi Mustafa Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cuma günü rutin seferlerde kısıtlamaya gittiklerini, valilik tarafından alınan karar kapsamında yüzde 50 kotasını uyguladıklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından bugün saat 17.00'ye kadar olan seferleri yapacaklarını belirten Akbulut, "17.00'den ileri saat ve tarihteki yolcularımıza da seferlerin iptal olduğu bilgisini geçtik. Tüm seferleri askıya alıyoruz." dedi.

Akbulut, seferlerin iptal olduğu bilgisini mesajla vererek vatandaşların garaja gelmelerini önlediklerini, haberi alan vatandaşların da anlayışlı davrandığını kaydetti.

Başka bir otobüs firması çalışanı Sadık Bozik de, bugün saat 14.00'ten sonra Düzce'ye düzenledikleri tüm seferleri iptal ettiklerini söyledi.

İnternetten bilet alan yolculara iptal edilen seferlerin bilgisini telefon açarak haber verdiklerini aktaran Bozik, birkaç gün öncesine kadar otobüslerin dolu olduğunu, saat 17.00'ye kadar da gitmek isteyen birçok yolcu bulunduğunu dile getirdi.- "Tek koltuk kalmıştı, son anda yetiştim"

Memleketi Diyarbakır'a yola çıkmak için otogarda bekleyen Kasım Gümüş, normalde ramazan ayında dönüş yapmayı planladığını ancak genelge nedeniyle bugün gitmeye karar verdiğini söyledi.

Gümüş, "Yasak olacağını duydum. Gece 23.30'da aradım. Zaten tek koltuk kalmıştı. Son anda yetiştim. İstanbul'da çalışıyordum. Çocuklarım aradı, dönmemi istedi. İşimi de bıraktım, mecbur gideceğim. İş yerindeki 4-5 arkadaşım da Düzce'ye gittiler." ifadelerini kullandı.

Bilet fiyatları arttı

Mardin'den 20 gün önce İstanbul'a gelen ve bir şantiyede iş bulan Arif Akbulut da, "O zaman Türkiye'de öyle bir vaka (koronavirüs) yoktu. Biz de o nedenle çalışmaya geldik. Dün bir karar alındı, şantiye kapandı. Biz de aniden karar verdik, mecburen eve gideceğiz." dedi.

Akbulut, ilk başta bilet bulmakta zorlandığını, bulduğu biletin de çok pahalı olduğunu belirterek, "Mardin'den 20 gün önce 90 liraya geldim. Şimdi 280 liraya gidiyorum. Bu kadar fiyat artışı nasıl olacak bilmiyorum. Ben bu 20 günde, daha yol paramı çıkarmadım." ifadelerini kullandı.

Bilet fiyatını duyunca otobüs firmasına tepki gösterdiğini dile getiren Akbulut, "Neden bu kadar pahalı olduğunu sordum. 'Böyle bir karar alındı. Artık her şahıs tek bir koltukta oturacak. O nedenle biz de bu fiyattan veriyoruz.' dediler. Neye göre belirlemişler, onu da bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Memleketi Şanlıurfa'ya dönmek isteyen Osman İhsan da hastası için İstanbul'a geldiğini ancak bilet alamadığı için mecburen burada kalacağını belirterek, "Tek araba var, o da 350 lira fiyat söylüyor. Cebimde 20 lira var. Kredi kartı kabul etmiyorlar. Ben gelirken 150 liraya almıştım. O yüzden biraz sıkıntım var. Tanıdık, eş, dosttan bekliyorum, o tarafa giden olursa belki telefon açarlar diye." diye konuştu.

Yolcu otobüsleri seferler için valilikten izin alacak

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri bugün saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilecek.

Yolculuğuna izin verilen otobüsler seyahat güzergahlarında ancak il otogarlarında duracak ve durdukları illerin valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 01:20 Kaynak: AA

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