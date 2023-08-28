15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Maganda Polislere Küfür Etti - Son Dakika

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Maganda Polislere Küfür Etti

15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda Maganda Polislere Küfür Etti
Son Güncelleme: 28.08.2023 16:24

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekiplerine küfürler savuran ve elindeki silah ile peş peşe havaya ateş eden maganda, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekiplerine küfürler savuran ve elindeki silah ile peş peşe havaya ateş eden maganda, çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yanında bulunan kişiler ile birlikte havaya ateş ederek polislere küfür eden maganda, cep telefonu ile çektiği görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaştığı videolar sosyal medyada tepki toplarken, magandanın daha öncede aynı yere havaya ateş ederek küfürler savurduğu görüntüleri sosyal medya da paylaştığı öğrenildi. Başka bir paylaştığı görüntüde adının 'Salvator Salih' olduğunu söyleyen maganda, yanında bulunan kişiler ile eline aldığı bıçak ile herkesi keseceğini söyleyerek o görüntüleri de paylaştı.

Kaynak: DHA

Demokrasi, Suç, Sosyal Medya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Maganda Polislere Küfür Etti - Son Dakika


Son Dakika
17:04 Altının kilogramı 1 milyon 622 bin liraya geriledi
16:59 Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'tan neden boşandığını anlattı: Kaza geçirdiğimde beni yalnız bırakıp çirkinleştiğimi söyledi
16:51 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Soçi'ye ziyareti olacak, Tahıl Koridoru'nda gelişme yaşanabilir
16:38 Kitapçıda mide bulandıran olay! Tacizcisini TikTok yayınında ifşa etti
16:28 En az sahadaki kadar başarılı! Fenerbahçe'nin yıldızı Tadic, İstanbul Boğazı'nda balık tuttu
16:10 İhracatçılara 1 milyar dolarlık kredi paketi geliyor
15:59 Depresyon ve unutkanlık şikayeti ile hastaneye giden kadının beyninde 8 santimlik canlı solucan bulundu
15:57 Bahçeli'den Akşener'in ''Seçime ayrı ayrı girelim'' önerisine yanıt: Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur
15:56 Gaziantep FK, Rıza Çalımbay ile anlaştıkları yönünde çıkan haberleri yalanladı
15:42 Son 11 ayda 241 milyon dolarlık kuru incir ihracatı yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2023 17:21:07. #1.11#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda Maganda Polislere Küfür Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement