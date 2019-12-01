Son Dakika Haberleri: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA OTOBÜSLERE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ
Son Dakika Güncel 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA OTOBÜSLERE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ - Son Dakika

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA OTOBÜSLERE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

6 saat önce

Şehirlerarası yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA OTOBÜSLERE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ, System.String[]

Şehirlerarası yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. Polis ekipleri de 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yola çıkacak olan otobüslerde kış lastiği denetimi yaptı.

Türkiye genelinde 01 Aralık - 01 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kış lastiği takma zorunluluğu bu gün itibariyle başladı. Uygulama kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis ekipleri tarafından yolcu otobüslerine denetim gerçekleştirildi. Otogardan çıkan her otobüs lastiğinin diş derinliği "kumpas" adı verilen aletle ölçüldü ve lastik üzerinde kış lastiği olduğunu ifade eden M+S sembolleri kontrol edildi.

Uygulamada lastikleri kontrol edilen sürücüler de uygulamanın herkes için yerinde olduğunu söyledi. Kış lastiği kullanması zorunlu olduğu halde kullanmayan işletenler için, 2019 yılı için 625 lira para cezası uygulanıyor. Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek.

Görüntü dökümü:

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-Polislerin lastikleri kontrol etmesi

-Otobüs şoförleri röp

-Otobüs lastiklerinden görüntü

-Diğer görüntüler


- İstanbul
Türkiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:26 Kaynak: DHA
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