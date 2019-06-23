Son Dakika Haberleri: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü havadan görüntülendi
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15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü havadan görüntülendi

52 dakika önce

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü havadan görüntülendiİSTANBUL - 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul'a gelen seçmenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü havadan görüntülendi
İSTANBUL - 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul'a gelen seçmenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. Otobüslerin kilometrelerce kuruk oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
İkametleri İstanbul'da olan ancak farklı şehirlerde yaşayan vatandaşlar 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul'a geldi. Oy kullanmak için İstanbul'a gelen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu.
Otogar ve çevresinde seçmenlerin İstanbul'a gelmesinden dolayı oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Kilometrelerce uzayan otobüs kuyruğunda vatandaşlar otogara girmek için uzun süre bekledi. Otogardaki yoğunluk devam ediyor.
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü havadan görüntülendi
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 04:35 Kaynak: İHA
İstanbul, Genel
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