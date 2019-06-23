15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA SEÇİM YOĞUNLUĞU (1)
1 saat önce
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu yaşanıyor.
Bayrampaşa
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:22 Kaynak: DHA
'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim yoğunluğu yaşanıyor. Otobüsler otogara giriş ve çıkışlarda yoğunluk oluşturuyor.
23 Haziran İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için İstanbul'a oy kullanmaya gelenler nedeniyle otogarda yoğunluk yaşanıyor. Otobüslerin otogara giriş ve çıkışlarında yoğunluk oluşturuyor. Otobüs kuyrukları nedeniyle bazı yolcular otogara girmeden otobüslerden inip yürümeyi tercih ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Otobüsler
-Kuyruklar
-Yürümeyi tercih edenler
-Genel ve detaylar
- İstanbul
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü
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